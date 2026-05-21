Названа целевая аудитория апартаментов

Риелтор Гайворонская: Покупка апартаментов — это про доход, а не проживание

Покупатель новостроек или вторичного жилья и покупатель апартаментов преследуют разные цели. О целевой аудитории разных категорий недвижимости «Газете.Ru» рассказала основатель агентства недвижимости «Советник» Евгения Гайворонская.

Приобретение апартаментов — это про доход, а не проживание, объясняет риелтор. Самый главный нюанс такой покупки состоит в том, что апартаменты числятся нежилым помещением, что исключает возможность постоянной прописки. Кроме того, проживая в апартаментах, приходится платить более высокие коммунальные платежи и налоги на имущество. В то же время доходность от сдачи такой недвижимости в аренду выше, чем рентабельность обычной квартиры. Еще одно преимущество такой инвестиции — порог входа ниже, чем на рынке жилой недвижимости, даже если говорить о студиях.

Покупать апартаменты стоит прежде всего тем, кто уже решил вопрос с местом регистрации и располагает средствами для инвестирования. В особенности это касается курортной недвижимости. Размер дохода от аренды таких объектов напрямую зависит от активности собственника, подчеркивает Гайворонская. Так, апартаменты можно сдавать через специализированную управляющую компанию либо самостоятельно — в последнем случае излишняя хлопотность окупается высоким доходом. Однако придется оформляться как индивидуальный предприниматель, предупреждает агент.

Новостройки в свою очередь выгодны возможностью использования субсидированных программ и льготной ипотеки. При этом покупателю придется смириться с долгими сроками сдачи, отсутствием инфраструктуры и рисками с отделкой. В среднем цена за квадратный метр в сегменте на 27-60 процентов выше, чем на рынке «вторички». Квартира в новостройке подойдет тем, у кого есть возможность оформить льготную ипотеку, причем даже в том случае, если на руках имеется полная сумма на покупку. Также обратить внимание на новостройки риелтор советует тем, кто не может воспользоваться правом на госипотеку, но имеет хотя бы 80 процентов суммы первоначального взноса. В этом случае высокая процентная ставка не так сильно скажется на доходе.

О вторичном жилье можно задуматься тем, у кого есть сумма для оплаты покупки полностью или хотя бы 80-85 процентов, поскольку ставка по ипотеке в сегменте уже составляет от 19 до 30 процентов. Кроме того, как отмечает эксперт, сегодня, когда застройщики предпочитают мини-форматы, найти просторную квартиру для большой семьи можно только на вторичном рынке. При этом, связываясь со «вторичкой», необходимо тщательно проверять объект на юридическую чистоту, оберегать себя от мошенников и недобросовестных продавцов.

Ранее россиянам предрекли спад цен на готовое жилье в июне. С приходом лета реальная стоимость сделок может снизиться на 1,5 процента.