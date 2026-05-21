Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:12, 21 мая 2026Спорт

Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии

Роналду выиграл первый трофей в «Аль-Насре», став чемпионом Саудовской Аравии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hussein Malla / AP

Португальский футболист Криштиану Роналду выиграл первый трофей в «Аль-Насре», став чемпионом Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21 мая «Аль-Наср» обыграл «Дамак» со счетом 4:1. Роналду оформил дубль, еще по голу забили Садио Мане и Кингсли Коман.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» набрал 86 очков в 34 турах чемпионата и занял первое место в таблице. Серебряные медали получил «Аль-Хиляль», в активе которого 84 очка. Бронзу завоевал «Аль-Ахли», финишировавший с 81 очком.

Предыдущий титул 41-летнего Роналду на клубном уровне датировался 2021 годом. Тогда португалец выиграл Кубок Италии в составе туринского «Ювентуса».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил за команду 30 голов во всех турнирах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «То, что он нас пытается пугать — это не для меня». Лукашенко в военной форме посоветовал Зеленскому сделать правильные выводы

    Президент Нигерии опроверг переименование страны в Соединенные Штаты

    Женщина купила дворец в Беларуси всего за 2,3 тысячи российских рублей

    Россияне назвали лучшего лидера стран СНГ

    Трамп объявил о переброске в Польшу тысяч военных США

    Москвичи стали зарабатывать на недвижимости в разы меньше

    Россельхознадзор ограничил ввоз одного товара из Армении

    Зеленского уличили в замалчивании важной темы

    Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии

    В США сделали мрачный прогноз для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok