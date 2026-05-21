Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии

Роналду выиграл первый трофей в «Аль-Насре», став чемпионом Саудовской Аравии

Португальский футболист Криштиану Роналду выиграл первый трофей в «Аль-Насре», став чемпионом Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21 мая «Аль-Наср» обыграл «Дамак» со счетом 4:1. Роналду оформил дубль, еще по голу забили Садио Мане и Кингсли Коман.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» набрал 86 очков в 34 турах чемпионата и занял первое место в таблице. Серебряные медали получил «Аль-Хиляль», в активе которого 84 очка. Бронзу завоевал «Аль-Ахли», финишировавший с 81 очком.

Предыдущий титул 41-летнего Роналду на клубном уровне датировался 2021 годом. Тогда португалец выиграл Кубок Италии в составе туринского «Ювентуса».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил за команду 30 голов во всех турнирах.