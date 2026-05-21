Москвичи стали зарабатывать на недвижимости в разы меньше

Инвестор Цогоев: Доходность флиппинга в Москве упала в два-три раза

Москвичи стали в разы меньше зарабатывать на перепродаже недвижимости. Доходность от флиппинга за последние пять лет упала в два-три раза, предупредил в беседе с РИА Новости член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев.

С 2021 года доходность от флиппинга — покупки квартиры в плохом состоянии с последующим ремонтом и перепродажей — снизилась с 50-100 до 30-35 процентов годовых. Такую тенденцию эксперт объясняет высокой ключевой ставкой, невыгодной ипотекой и подорожанием ремонтных работ. Так, из-за роста цен на материалы, мебель и рабочую силу ремонт стал дороже на 15-30 процентов, чем год назад.

В целом вход на рынок жилья стал выше. Если в 2020-2021 годах однокомнатная квартира в Москве могла обойтись в 5 миллионов рублей, то сегодня найти приемлемую однушку в столице менее чем за 10 миллионов уже невозможно. В результате доля сделок с целью флиппинга от общего числа жилищных сделок в Москве упала до 1 процента. При этом еще пять лет назад показатель превышал 20 процентов, напомнили в агентстве «Инком-Недвижимость». В «Этажах» долю таких продаж оценивают в 5-6 процентов.

Несмотря на такую тенденцию Москва остается главной точкой притяжения для флипперов. Также среди этой категории покупателей ценится Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа. Вместе с тем место флипперов-одиночек стали занимать профессиональные команды, работающие параллельно с двумя, четырьмя и даже десятью квартирами. В штате таких команд могут быть строители и архитекторы. Кроме того, такие компании предлагают и поддержку объекта после продажи.

Также на столичном рынке флиппинга стали возникать фондовые форматы, к примеру, паевые инвестиционные фонды, чья доходность в премиум-сегменте достигает 27 процентов годовых. Элитное дорогое жилье в целом стало более надежной инвестицией для таких покупателей, поскольку успех перепродажи уже не зависит от ипотеки. Вдобавок среди флипперов все меньшей популярностью пользуется старый фонд — 92 процента подобных сделок заключается на рынке новостроек.

По статистике, в массовом сегменте бюджет покупки однокомнатной квартиры стартует от 10 миллионов рублей, ремонт обходится в 1-1,5 миллиона и занимает 4-5 месяцев, а прибыль при перепродаже составляет около 1-3 миллионов. В премиум-сегменте с порогом входа от 50 миллионов рублей ремонтные работы встают в 15 миллионов рублей. При этом доходность может превышать 35 процентов годовых.

