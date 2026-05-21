Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:55, 21 мая 2026Бывший СССР

Женщина купила дворец в Беларуси всего за 2,3 тысячи российских рублей

Россиянка купила дворец Радзивиллов в Дятлово за 2,3 тысячи российских рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Global Look Press

Россиянка Татьяна приобрела дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии всего за 90 белорусский рублей (2,3 тысячи российских рублей — прим. Ленты.ру). Как передает агентство Sputnik Беларусь, женщина была единственным участником аукциона.

Сама Татьяна из Москвы, но уже два года живет в Минске. Когда она увидела информацию о продаже памятника архитектуры, сразу загорелась идеей его приобретения.

«Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами. Я действительно горю этим и искренне надеюсь, что смогу осуществить задуманное и вернуть это наследие людям. Сейчас я вижу в этом свою миссию», — отметила новая хозяйка дворца в разговоре с агентством.

Теперь Татьяна отвечает перед государством за сохранность объекта, и в течение пяти лет ей нужно отреставрировать здание и сдать дворец в эксплуатацию.

Первым делом, по словам Татьяны, будут приведены в порядок центральный вход, коридор и одна из комнат (гостиная), чтобы открыть их для посетителей.

В дальнейшем во дворце планируется открыть кафе, апарт-отель и демонстрационные залы. Но, есть вероятность, что будут организованы в стенах дворца и какие-то интерактивные квесты с актерами.

До этого дворец Радзивиллов уже не раз выставлялся на продажу, впервые это было в 2015 году, но покупателя тогда не нашлось.

Повторно его выставили на торги в 2022 году, за него попросили три базовые величины, что равнялось 96 белорусским рублям. Тогда его выкупил бизнесмен из России, но взятые на себя обязательства по восстановлению памятника архитектуры он так и не выполнил.

Ранее на северо-западе Белоруссии выставили на продажу целую деревню с позитивным названием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «То, что он нас пытается пугать — это не для меня». Лукашенко в военной форме посоветовал Зеленскому сделать правильные выводы

    Президент Нигерии опроверг переименование страны в Соединенные Штаты

    Женщина купила дворец в Беларуси всего за 2,3 тысячи российских рублей

    Россияне назвали лучшего лидера стран СНГ

    Трамп объявил о переброске в Польшу тысяч военных США

    Москвичи стали зарабатывать на недвижимости в разы меньше

    Россельхознадзор ограничил ввоз одного товара из Армении

    Зеленского уличили в замалчивании важной темы

    Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии

    В США сделали мрачный прогноз для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok