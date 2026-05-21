Женщина купила дворец в Беларуси всего за 2,3 тысячи российских рублей

Россиянка купила дворец Радзивиллов в Дятлово за 2,3 тысячи российских рублей

Россиянка Татьяна приобрела дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии всего за 90 белорусский рублей (2,3 тысячи российских рублей — прим. Ленты.ру). Как передает агентство Sputnik Беларусь, женщина была единственным участником аукциона.

Сама Татьяна из Москвы, но уже два года живет в Минске. Когда она увидела информацию о продаже памятника архитектуры, сразу загорелась идеей его приобретения.

«Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами. Я действительно горю этим и искренне надеюсь, что смогу осуществить задуманное и вернуть это наследие людям. Сейчас я вижу в этом свою миссию», — отметила новая хозяйка дворца в разговоре с агентством.

Теперь Татьяна отвечает перед государством за сохранность объекта, и в течение пяти лет ей нужно отреставрировать здание и сдать дворец в эксплуатацию.

Первым делом, по словам Татьяны, будут приведены в порядок центральный вход, коридор и одна из комнат (гостиная), чтобы открыть их для посетителей.

В дальнейшем во дворце планируется открыть кафе, апарт-отель и демонстрационные залы. Но, есть вероятность, что будут организованы в стенах дворца и какие-то интерактивные квесты с актерами.

До этого дворец Радзивиллов уже не раз выставлялся на продажу, впервые это было в 2015 году, но покупателя тогда не нашлось.

Повторно его выставили на торги в 2022 году, за него попросили три базовые величины, что равнялось 96 белорусским рублям. Тогда его выкупил бизнесмен из России, но взятые на себя обязательства по восстановлению памятника архитектуры он так и не выполнил.

