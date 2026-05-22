Мужчину обвинили в колдовстве и сожгли заживо

В Индии молодого мужчину обвинили в колдовстве и заживо сожгли
Юлия Юткина
Фото: Pranay Chandra Singh / Shutterstock / Fotodom

В штате Одиша, Индия, полиция нашла сожженные останки молодого мужчины Тикимы Бехеры. Об этом сообщает news9live.

Около 25 жителей деревни обвинили Бехеру в использовании черной магии. Они вытащили его из дома родственников и заживо сожгли.

По словам отца жертвы, около семи лет назад от Бехеру ушла жена, и он переехал к брату. Пожилой мужчина не смог ответить, почему сына заподозрили в колдовстве.

Полиция арестовала организаторов самосуда. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в провинции Восточный Кейп, ЮАР, нашли останки 75-летней Нокхансалы Сидики, обвиненной в колдовстве. Ее жестоко избили доской, а затем бросили в воду.

