Девочка пришла в магазин купить печенье и была изнасилована

00:50, 22 мая 2026

Владелец магазина в Индии надругался над зашедшей купить печенье девочкой
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piyanshu Sharma / Unsplash

В Индии 70-летний владелец магазина надругался над семилетней девочкой, которая зашла купить печенье. О случившемся пишет NDTV.

Несовершеннолетняя пришла в продуктовую лавку рядом с домом, чтобы приобрести сладости. В какой-то момент мужчина набросился на ребенка, затащил в помещение и изнасиловал.

Девочка не сразу сообщила о случившемся родителям из-за страха, но позже все-таки призналась матери. Семья сразу же обратилась в правоохранительные органы. В отношении преступника возбуждено уголовное дело, правозащитники требуют для него максимально сурового наказания.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш 11-летний мальчик попал в больницу с тяжелыми ожогами после того, как официант бросил его в раскаленную печь.

