«То, что он нас пытается пугать — это не для меня». Лукашенко в военной форме посоветовал Зеленскому сделать правильные выводы

Лукашенко заявил, что не реагирует на болтовню Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не реагирует на «болтовню» из Киева, это касается и высказываний главы Украины Владимира Зеленского. Слова белорусского лидера во время инспекции одной из ракетных бригад приводит телеканал СТВ.

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — заявил Лукашенко, выразив мнение, что украинский президент находится под серьезным давлением и не хочет анализировать обстановку.

То, что он нас пытается пугать, — это не для меня. Потому что я знаю, какая оборона на Украине. И я не хочу, чтобы эти ребята, которых они там ловят и направляют, в том числе на оборону белорусского участка границы, погибали Александр Лукашенко президент Белоруссии

Глава государства отметил, что научился реагировать на шантаж и запугивания. По его словам, когда он слышит из Киева соответствующие заявления, то у него возникает вопрос, зачем Зеленский поступает подобным образом. «Ну зачем? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет», — указал он.

Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы. Правильные выводы Александр Лукашенко президент Белоруссии

До этого Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск выступает против своего участия в украинском конфликте и начнет боевые действия только в том случае, если республике будет угрожать опасность.

Зеленский ответил угрозами на предложение Лукашенко поговорить

Ранее 21 мая Зеленский заявил, что Киев имеет возможности для превентивного удара по Белоруссии и руководство республики должно это понимать. Таким образом президент Украины ответил на предложение Лукашенко поговорить. «У нас есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может исходить угроза, — и в отношении фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе», — заявил украинский лидер. Он подчеркнул, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

Издание «Страна» допустило, что риторика Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии может быть предлогом для атаки Киевом Минска. «Возможная версия (...) — Зеленский сам хочет атаковать Белоруссию, чтоб свергнуть Лукашенко военным путем. Потому и заявляет о подготовке нападения с севера, чтоб потом объявить о "нанесении превентивного удара"», — утверждалось в публикации. По другой версии, эти заявления — часть антибелорусской кампании Зеленского, которая связана с недовольством снятием с Минска санкций США.

Зеленский ввел санкции против Лукашенко

В феврале Зеленский ввел санкции против Лукашенко. Среди причин он назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. И в Киеве, и Европе, отмечает политик, это воспринимается как «очевидная угроза». Согласно указу, рестрикции против Лукашенко подразумевают запрет посещения Украины, блокирование активов, прекращение торговли и транзита, а также запрет финансовых операций. Некоторые санкции введены бессрочно.

В мае на Украине был подписан документ о новом пакете санкций, в него вошли ограничения против сыновей Лукашенко. Киев обвинил Виктора и Дмитрия Лукашенко в якобы причастности к экспорту продукции в обход международных санкций, поставкам товаров двойного назначения и реэкспорту через территорию Белоруссии.