Бывший СССР
11:09, 18 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против Лукашенко

Зеленский заявил, что ввел санкции против Лукашенко
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции против белорусского главы государства Александра Лукашенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. И в Киеве, и Европе, отмечает политик, это воспринимается как «очевидная угроза».

Согласно указу Зеленского, рестрикции против Лукашенко подразумевают запрет посещения Украины, блокирование активов, прекращение торговли и транзита, а также запрет финансовых операций. Некоторые санкции введены бессрочно.

Ранее издание «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсуждают уголовное дело против Лукашенко. До этого СМИ также писало, что украинский лидер изменил политику в отношении Белоруссии после отставки главы своего офиса Андрея Ермака, который не желал выстраивать отношения со всей белорусской оппозицией ради предотвращения обострения ситуации на белорусско-украинской границе.

