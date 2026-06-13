Дмитриев: Россия говорила правду о биолабораториях на Украине

Россия говорила правду о биолабораториях на Украине, однако она искажалась машиной по распространению ложной информации. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали», — написал Дмитриев.

Также спецпредставитель президента России призвал «Википедию» исправить статью о биолабораториях, в данный момент помеченную как «конспирологическая теория».

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран.