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02:14, 13 июня 2026Мир

Дмитриев призвал «Википедию» исправить статью о биолабораториях на Украине

Дмитриев: Россия говорила правду о биолабораториях на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия говорила правду о биолабораториях на Украине, однако она искажалась машиной по распространению ложной информации. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали», — написал Дмитриев.

Также спецпредставитель президента России призвал «Википедию» исправить статью о биолабораториях, в данный момент помеченную как «конспирологическая теория».

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран.

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