Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 12 июня 2026Мир

В США признали поддержку биолабораторий на Украине

Габбард: США поддерживали биолаборатории на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард на своей странице в социальной сети X.

«Я сегодня предаю огласке новые свидетельства давнего финансирования правительством США свыше 120 биолабораторий более чем в 30 странах. Эти биолаборатории включают объекты в таких местах, как Украина, которые могут находиться под угрозой (...). В действительности разведывательное сообщество ранее предупреждало, что финансируемая США биолаборатория на Украине, вероятно, содержала опасные патогены», — признала Габбард.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя пообещал разоблачать биолаборатории на Украине. «Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин захотел одним жестом ответить странам НАТО

    Самый высокий небоскреб в мире осветили цветами российского флага

    Украина и МВФ достигли соглашения по проведению реформ

    Захарова прокомментировала заявление Габбард о биолабораториях на Украине

    Захарова жестко раскритиковала решение Зеленского по русскому языку

    Зачистку лесного массива в Волчанском районе бойцами ВС России сняли на видео

    Зеленский лишил русский язык защиты на Украине

    Страны Евросоюза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии

    В США признали поддержку биолабораторий на Украине

    ЦРУ опубликовало доклад о пролете НЛО между Будапештом и Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok