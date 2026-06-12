Габбард: США поддерживали биолаборатории на Украине

Правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард на своей странице в социальной сети X.

«Я сегодня предаю огласке новые свидетельства давнего финансирования правительством США свыше 120 биолабораторий более чем в 30 странах. Эти биолаборатории включают объекты в таких местах, как Украина, которые могут находиться под угрозой (...). В действительности разведывательное сообщество ранее предупреждало, что финансируемая США биолаборатория на Украине, вероятно, содержала опасные патогены», — признала Габбард.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя пообещал разоблачать биолаборатории на Украине. «Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах», — сказал он.