Небензя: РФ будет разоблачать биолаборатории на Украине после убийства Кириллова

Россия продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине после убийства начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, пообещал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат упомянул, что Кириллов «неоднократно предоставлял факты» деятельности подобных объектов на Украине. По его словам, у России есть основания предполагать, что в закрытых лабораториях США, находящихся по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие.

«Хотели бы заверить американских кукловодов Киева, что с гибелью Кириллова наши соответствующие расследования не прекратятся. Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах», — подчеркнул постпред России в ходе заседания Совбеза ООН.

Небензя заявил, что теракт против офицера демонстрирует «человеконенавистническую и террористическую сущность» киевских властей.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Генерал-лейтенант и его помощник погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.