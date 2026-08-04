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05:20, 4 августа 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о невыполненных обещаниях экс-министра обороны Федорова

Депутат Рахманин: Федоров обещал мобилизационную реформу, но так и не провел ее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Globallookpress.com

Член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде» рассказал о невыполненных обещаниях экс-министра обороны Михаила Федорова.

По его словам, бывший глава ведомства обещал провести мобилизационную реформу, однако так и не сделал этого. У него была мозаичная картинка из различных вариантов, однако дальше презентаций это не зашло.

«Кое-что он фиксировал в виде там приказов и постановлений, которые, извините за откровенность, были сделаны с нарушением действующего законодательства и не приводили ни к чему и не решали ни одну из проблем, которые перед ним ставились», — подчеркнул Рахманин.

Он добавил, что Федоров и его заместители регулярно приходили на заседание оборонного комитета Верховной Рады и обещали, что вот-вот начнут проведение реформы, однако сроки переносились три или четыре раза. Депутат усомнился, что реформа была бы проведена в июле, если бы министр остался на своем посту. Он выразил мнение, что сроки переносились бы и в пятый, шестой или седьмой раз.

Ранее пророссийское подполье заявило о причастности экс-министра обороны Украины к коррупции.
Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.

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