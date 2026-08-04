Экономист Кущ: Украинские власти игнорируют потребности народа, люди брошены

Украинский экономист Алексей Кущ в беседе с журналисткой Натальей Влащенко оценил социальную ситуацию на Украине, отметив, что власти игнорируют потребности народа, а люди брошены на произвол судьбы.

Так, по его словам, безработные в стране никого не интересуют, а более 30 процентов украинцев живут за чертой бедности. Эксперт напомнил, что черта бедности составляет 8800 гривен (15,7 тысячи рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»).

«Ну, не можешь себя обеспечивать и не обеспечивай, и государство тебе ничего не должно. Государству абсолютно до лампочки, что там у тебя происходит», — заявил Кущ.

Он также указал, что коэффициент Джини, который показывает социальное неравенство, вырос с 0,25 до 0,5, за время конфликта. По словам экономиста, на Украине фактически создается кастовое общество.

В декабре уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что одиннадцать миллионов украинцев выехали из страны. По его словам, в официальной статистике МИД Украины число покинувших страну граждан составляет 8,5 миллиона.

