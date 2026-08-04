Подоляк: Зеленский предложил три варианта перемирия, воздушное, энергетическое и на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает три варианта перемирия — воздушное, энергетическое и на фронте. Об этом заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк.

Можно найти целый ряд форматов. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести трудные переговоры Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Подоляк добавил, что Зеленский «готов встречаться» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее украинский лидер заявлял, что мирное соглашение с Россией может быть подписано в США.

Украина стремится закончить конфликт до начала зимы

Украина будет стремиться закончить конфликт с Россией до начала зимы, сообщил Зеленский.

Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью Владимир Зеленский президент Украины

Депутат Госдумы Александр Толмачев в свою очередь отметил, что заявления о мире — лишь попытка уйти от неминуемого военного поражения и энергетического краха, прикрываясь миролюбивой риторикой. По его словам, Киев под руководством западных кураторов будет пытаться вывести ситуацию к заморозке на своих условиях, но не к настоящему завершению.

Зеленский о перемирии: лучше, чем воевать 20 лет

24 июля украинский лидер сказал, что для Украины заключить перемирие завтра будет лучше, чем «воевать 10-20 лет ради победы».

Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия — это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива Владимир Зеленский президент Украины

До этого Зеленский заявил, что получил от США предложения по урегулированию украинского конфликта. Он также допустил проведение трехсторонней встречи делегаций из России, Украины и США до конца лета.

В Кремле высказались о воздушном перемирии

27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики относительно «воздушного перемирия» с Украиной нет.

Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений нет Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

По его словам, появившаяся информация об обсуждении президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского воздушного перемирия является измышлениями СМИ.

До этого Песков отмечал, что Россия будет ждать новых идей и предложений по мирному урегулированию на Украине от американской стороны. По его словам, руководство США искренне желает сформулировать варианты, приемлемые для всех.

Прогноз о перемирии

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов 30 июля заявил, что Украина в скором времени запросит перемирия из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

По его словам Киеву нужно перемирие из-за сложившейся в результате российских ударов по портовой инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК). Однако при этом Москве нужен долгосрочный мир, а не временное перемирие, сказал он.

Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. (...) Фактически они отрезаны от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морем Константин Долгов чрезвычайный и полномочный посол России

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркивал, что переговоры по Украине возможны, однако они не должны стать паузой для перевооружения Киева.

