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19:18, 24 июля 2026 (обновлено: 19:29, 24 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский высказался о перемирии словами «лучше, чем воевать 20 лет ради победы»

Зеленский: Для Украины заключить перемирие завтра лучше, чем воевать 20 лет ради победы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Для Украины заключить перемирие завтра будет лучше, чем «воевать 10-20 лет ради победы». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в X.

«Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия — это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать новых идей и предложений по мирному урегулированию на Украине от американской стороны. По его словам, руководство США искренне желает сформулировать варианты, приемлемые для всех.

До этого Зеленский заявил, что получил от США предложения по урегулированию украинского конфликта. Он также допустил проведение трехсторонней встречи делегаций из России, Украины и США до конца лета.

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