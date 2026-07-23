Зеленский допустил трехстороннюю встречу с Россией и США до конца лета

Зеленский сообщил, что получил от США предложения, и допустил трехстороннюю встречу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США предложения по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, представители США также обсудят эти предложения с Москвой. Украинский лидер также допустил трехстороннюю встречу до конца лета.

«Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать. Если бы от нас зависело, она была бы уже в июле. Но не все зависит от нас», — уточнил Зеленский.

Ранее в Кремле сообщили, что контакты по урегулированию конфликта на Украине идут. Однако речи о какой-то новой динамике или их ускорении нет.