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Бывший СССР
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15:22, 23 июля 2026 (обновлено: 15:36, 23 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский допустил трехстороннюю встречу с Россией и США до конца лета

Зеленский сообщил, что получил от США предложения, и допустил трехстороннюю встречу
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США предложения по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, представители США также обсудят эти предложения с Москвой. Украинский лидер также допустил трехстороннюю встречу до конца лета.

«Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать. Если бы от нас зависело, она была бы уже в июле. Но не все зависит от нас», — уточнил Зеленский.

Ранее в Кремле сообщили, что контакты по урегулированию конфликта на Украине идут. Однако речи о какой-то новой динамике или их ускорении нет.

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