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12:45, 23 июля 2026 (обновлено: 12:55, 23 июля 2026)Бывший СССР

В Кремле высказались об ускорении переговоров по Украине

Песков: Об ускорении переговоров по Украине говорить не приходится
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Контакты по урегулированию конфликта на Украине идут, однако говорить об ускорении переговоров не приходится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», — сказал он.

В четверг, 23 июля, состоялась встреча между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Она прошла на полях саммита АСЕАН в столице Филиппин Маниле.

В ходе встречи российский министр вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва привержена предложениям, которые были выдвинуты США на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже.

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