Лавров встретился с госсекретарем США, чтобы «напрямую задать вопросы и получить ответ». К чему удалось прийти?

Встреча Лаврова и Рубио в Маниле завершилась, продлившись 35 минут

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в столице Филиппин Маниле на полях саммита АСЕАН. Она продлилась около 35 минут. Накануне беседы представитель РФ отмечал, что встреча с высокопоставленным представителем США в любом случае будет нужной и полезной. «Лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», — заявлял он. О том, что обсуждали российский министр и его визави — в материале «Ленты.ру».

В МИД России обозначили итоги встречи

Согласно данным российского ведомства, во время беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне. В том числе глава МИД РФ довел до своего собеседника информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Киева и украинской армии вооружениями и в целом дестабилизирующей политики стран Европы по отношению в России.

Российский министр вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты США на встрече президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Кроме того, была затронута региональная и международная ситуации, в том числе накаляющаяся сейчас обстановка в Персидском заливе. Также собеседники приветствовали возобновление полноценных контактов между госкорпорацией «Роскосмос» и НАСА и высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.

Нормализация условий функционирования дипломатических миссий РФ и Соединенных Штатов стала еще одной темой обсуждений.

В заключение представители двух стран договорились о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Встреча состоялась по инициативе американской стороны

Уточняется, что инициатором встречи главы МИД России и американского госсекретаря выступили США. Изначально на ней присутствовали журналисты, которым было запрещено задавать вопросы. В какой-то момент сотрудники американских СМИ начали выкрикивать их из зала, после чего всем представителям прессы было сказано покинуть помещение.

Со стороны России на встрече присутствовали замглавы МИД РФ Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской стороны — замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.

Согласно расписанию Рубио, в его графике на встречу с российским министром было отведено около получаса.

В России озабочены прямой помощью США в наведении украинских вооружений и разговорами о ЯО

Помимо вышесказанных тем, накануне встречи с Рубио Лавров выразил озабоченность сообщениям о намерении нынешних властей Германии получить доступ к ядерному оружию (ЯО). По его мнению, настроения в ряде стран о необходимости обладания ядерным оружием для самообороны будут расти после агрессии США и Израиля в отношении Ирана.

Также министр подчеркнул, что американская сторона не просто помогает, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели на территории РФ.

«Уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных — система Starlink и многое другое — не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», — указывал он.

Со своей стороны, Рубио заявлял, что намерен обсудить с Лавровым вопрос о том, есть ли на данный момент возможность для США сыграть конструктивную роль в решении кризиса.