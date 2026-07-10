Захарова: Зеленский шантажировал страны НАТО ядерным оружием, но его проигнорировали

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался использовать ядерный вопрос для давления на страны Североатлантического альянса.

По ее словам, украинский лидер надеялся таким образом добиться увеличения поддержки Киева, однако его заявления остались без ответа.

Как отметила Захарова в комментарии на сайте ведомства, саммит НАТО в Анкаре обернулся для Зеленского разочарованием. В финальной декларации нет даже упоминания о возможном членстве Украины, а обещания долгосрочной военно-финансовой помощи так и не были выполнены.

Не помогла и попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание ядерным оружием Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Она напомнила, что накануне саммита в интервью Financial Times Зеленский фактически посетовал: «У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть». Захарова подчеркнула, что эти слова были прямым намеком на то, что Киев видит в атомной бомбе «гарантию безопасности» для себя и своего политического режима. Однако, по ее словам, никто из «натовской сходки» не прислушался к этим заявлениям.

Захарова предупредила Европу о ядерной катастрофе из-за Украины

По словам дипломата, киевские власти не оставляют попыток устроить радиационную катастрофу, которая затронула бы всю Европу.

Предчувствуя неминуемый конец своей человеконенавистнической политики, Зеленский и его приспешники рассчитывают утянуть за собой на дно как можно больше невинных людей Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Официальный представитель МИД также обратила внимание на звучащие на Украине призывы к созданию ядерного оружия, которые исходят уже не только от политиков, но и от представителей военно-промышленного комплекса. Она выразила надежду, что руководство Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) задаст украинским властям соответствующие вопросы.

Захарова призвала международное сообщество всерьез воспринимать ядерные угрозы, исходящие с украинской стороны. По ее оценке, эти опасности уже вполне очевидны и нуждаются в решительном пресечении. «У Украины не должно быть ядерного оружия. Двух мнений тут быть не может», — отметила она.

Вероятность передачи Украине ядерного оружия оценили

Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что вероятность передачи ядерного оружия Украине со стороны Франции и Великобритании на данный момент отсутствует из-за действующих международных ограничений.

Насколько мне известно, ни Франция, ни Великобритания не заявляли о намерении выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому передача ядерного оружия Украине представляется невозможной... Я ни на секунду не верю, что Великобритания или Франция действительно обсуждают передачу Украине ядерного оружия Скотт Риттер Американский военный аналитик

По словам Риттера, такие рассуждения носят гипотетический характер и сводятся к предположению, что ядерный статус страны мог бы усилить ее сдерживающий потенциал относительно якобы «российской агрессии».

В конце февраля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.