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00:55, 10 июля 2026Мир

В МИД раскрыли шантаж Зеленского

Захарова заявила о провале попытки Зеленского шантажировать НАТО ядерным оружием
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался оказать давление на страны Североатлантического альянса, используя тему возможного обретения Киевом ядерного статуса. Ее слова приводятся на сайте министерства.

По словам дипломата, украинский лидер прозрачно давал понять, что атомное оружие рассматривается им в качестве личной гарантии безопасности для себя и своего политического режима. Однако Захарова отметила, что эти призывы не нашли отклика у участников натовского саммита — никто из присутствовавших не воспринял его угрозы всерьез.

Вечером 8 июля стало известно о масштабных протестах во Львове. Они начались из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула. Администрация Львова провела экстренное совещание из-за массового бунта.

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