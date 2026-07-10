Захарова заявила о провале попытки Зеленского шантажировать НАТО ядерным оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался оказать давление на страны Североатлантического альянса, используя тему возможного обретения Киевом ядерного статуса. Ее слова приводятся на сайте министерства.

По словам дипломата, украинский лидер прозрачно давал понять, что атомное оружие рассматривается им в качестве личной гарантии безопасности для себя и своего политического режима. Однако Захарова отметила, что эти призывы не нашли отклика у участников натовского саммита — никто из присутствовавших не воспринял его угрозы всерьез.

Вечером 8 июля стало известно о масштабных протестах во Львове. Они начались из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула. Администрация Львова провела экстренное совещание из-за массового бунта.