Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 30 июля 2026 (обновлено: 16:30, 30 июля 2026)Экономика

Медведев рассказал о жесткой конкуренции за айтишников

Медведев: Конкуренция оборонки и гражданского бизнеса за айтишников довольно жесткая
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Гражданские и оборонные предприятия сейчас активно борются за специалистов в сфере IT, рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск», которого цитирует ТАСС.

Конкуренция, по словам Медведева, идет «довольно жесткая». «И переманивают деньгами, и это, наверное, не очень хорошо даже для себестоимости продукции, которая поставляется, конечно, (...) в конечном счете на фронт», — сказал Медведев в ответ на предложение одного из участников создать механизм привлечения IT-специалистов к выполнению задач оборонки.

Россию сейчас испытывают на прочность во всех сферах, включая экономику, заявил ранее Медведев, уточнив, что жить сегодня приходится в чрезвычайно сложное время.

«Текущая рыночная ситуация корректирует завышенные ожидания после периода бурного роста отрасли. К выбору новой работы соискатели в ИТ подходят уже менее критично», — поделились до этого авторы исследования, выяснившие, что отечественные айтишники массово думают о смене работы из-за отсутствия роста и симптомов выгорания. Также отмечалось, что количество вакансий в российском IT-секторе сократилось в январе-июне 2026 года, а число резюме выросло (оба показателя изменились на 21 процент).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Ведущую экономику Евросоюза накрыло самой высокой инфляцией
    Журова высказалась об иске украинцев на решение МОК по россиянам
    В Китае самые технологичные машины лишатся нестандартных ходовых огней
    Россия призвала ОБСЕ дать оценку удара ВСУ по базе отдыха в Кирилловке
    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в рекламе российского бренда
    В Крыму пьяный мужчина закидал камнями туриста и сломал ему палец
    КСИР атаковал ангар с американскими БПЛА в Кувейте
    Дешевые смартфоны станут хуже
    Россиянин заказал расправу над знакомым из-за десяти миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok