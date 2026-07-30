Медведев рассказал о жесткой конкуренции за айтишников

Медведев: Конкуренция оборонки и гражданского бизнеса за айтишников довольно жесткая

Гражданские и оборонные предприятия сейчас активно борются за специалистов в сфере IT, рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск», которого цитирует ТАСС.

Конкуренция, по словам Медведева, идет «довольно жесткая». «И переманивают деньгами, и это, наверное, не очень хорошо даже для себестоимости продукции, которая поставляется, конечно, (...) в конечном счете на фронт», — сказал Медведев в ответ на предложение одного из участников создать механизм привлечения IT-специалистов к выполнению задач оборонки.

Россию сейчас испытывают на прочность во всех сферах, включая экономику, заявил ранее Медведев, уточнив, что жить сегодня приходится в чрезвычайно сложное время.

«Текущая рыночная ситуация корректирует завышенные ожидания после периода бурного роста отрасли. К выбору новой работы соискатели в ИТ подходят уже менее критично», — поделились до этого авторы исследования, выяснившие, что отечественные айтишники массово думают о смене работы из-за отсутствия роста и симптомов выгорания. Также отмечалось, что количество вакансий в российском IT-секторе сократилось в январе-июне 2026 года, а число резюме выросло (оба показателя изменились на 21 процент).