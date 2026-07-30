Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в рекламе российского бренда

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе российского бренда Ekonika

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли стала героиней рекламной кампании российского бренда Ekonika. Результаты фотосессии опубликованы в Instagram-аккаунте популярного ретейлера (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема снялась в вещах из новой коллекции марки под названием «Новая классика» Известно, что съемка проходила в залах дворца XVIII века в Париже.

Ранее в июле Роузи Хантингтон-Уайтли также снялась в купальниках для модного бренда ViX Paula. На одних снимках модель показала фигуру в черных брюках и зеленом бюстгальтере, а на других — в белом раздельном купальнике, верх которого частично оголял ее грудь.