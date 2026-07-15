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04:30, 15 июля 2026Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в откровенных купальниках для модного бренда

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в рекламе купальников ViX Paula Hermanny
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rosiehw / @vixpaulahermanny

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, манекенщица Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в откровенной рекламе новой коллекции купальников, которую она разработала совместно с модным брендом ViX Paula Hermanny. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одних снимках 39-летняя модель показала фигуру в черных брюках и зеленом бюстгальтере, а на других — белом раздельном купальнике, верх которого частично оголял ее грудь. В то же время знаменитость попозировала в ярко-желтом бикини и юбке, оформленной оборкой и низкой посадкой.

Кроме того, Хантингтон-Уайтли снялась в красном слитном купальнике с вырезами по бокам. При этом она накинула на плечи синюю рубашку и уложила волосы назад.

В апреле калифорнийский бьюти-бутик Violet Grey опубликовал в сети архивное откровенное фото Роузи Хантингтон-Уайтли.

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