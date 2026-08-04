Россиянам дали важный совет по хранению денег

Аналитик Скареднова: Крупные суммы не следует хранить на одной карте

Крупные суммы денег по возможности лучше не хранить на одной банковской карте. Такой совет россиянам дала советник председателя совета директоров АО «Национальный Банк Сбережений» Оксана Скареднова. Ее слова приводит RT.

Зарплатные карты, пояснила аналитик, регулярно «светятся» при оплате товаров в магазинах, при проведении онлайн-платежей, привязке к различным сервисам подписок или снятии наличных в банкоматах. При таком раскладе есть риск перехвата данных мошенниками, констатировала Скареднова.

На этом фоне более оптимальной стратегией хранения сбережений станет распределение суммы между несколькими банковскими картами. Совершать трансакции также лучше при помощи двух или трех карт. В этом случае злоумышленники не смогут получить доступ ко всему капиталу, заключила Скареднова.

Банковские карты остаются одним из самых популярных у россиян способов хранения денег, отмечали ранее в Центробанке. Такой вариант предпочитает 31 процент граждан. Однако самым востребованным инструментом оказались наличные, в пользу которых высказались более трети россиян.