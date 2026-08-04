В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

УВКПЧ ООН после атаки ВСУ на Геленджик призвало оградить мирных людей от опасности

Все стороны украинского конфликта должны оградить мирное население от опасности. Таким образом официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик, передает РИА Новости.

«Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты», — отметила представитель управления.

Уртадо добавила, что в УВКПЧ собирают и верифицируют сообщения, касающиеся атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Архипо-Осиповке. Она добавила, что в ведомстве «располагают информацией» еще об одной атаке в Московской области утром 4 августа.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки беспилотников упали в селе Архипо-Осиповка. По последним данным, пострадали 58 человек, жертвами атаки стали четверо детей.