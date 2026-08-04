Лидеру ЧВК вынесли приговор за расправы над солдатами и вымогательства

В Белгороде суд приговорил лидера ЧВК «Ястреб» Марущенко к 18 годам колонии

Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Марущенко признали виновным по ряду статей, среди которых организация расправ, похищение людей, превышение должностных полномочий и мошенничество. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших.

Одним из потерпевших стал боец СВО Рашид Аджиев. Следствие и суд установили, что военный отказался подчиняться главе ЧВК и проявлял к нему неуважение, за что поплатился жизнью — Марущенко отдал приказ с ним расправиться. Также в деле упоминаются случаи похищений и пыток военнослужащих, которые не подчинялись основателю ЧВК, и вымогательства у желающих заключить контракт с Минобороны. Потерпевшими по делу признали около ста человек.

Ранее сообщалось, что гособвинение запрашивало для Марущенко 20 лет колонии.

