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19:09, 4 августа 2026 (обновлено: 19:16, 4 августа 2026)Мир

Марокканец раскрыл причину решения попасть в Сеуту вплавь

Марокканец Ахмед попытался вплавь попасть в Сеуту из-за публикаций в социальных сетях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Публикации в социальных сетях подтолкнули многих молодых марокканцев попытаться вплавь попасть в испанскую Сеуту. Об этом РИА Новости рассказал 23-летний мигрант Ахмед.

«За последние недели я стал видеть все больше и больше постов про то, что в Испании появился новый закон и теперь она будет принимать всех мигрантов, которые доберутся до страны вплавь», — сказал он.

По его словам, отсутствие работы и перспектив в Марокко заставили его задуматься о переезде, а увиденные в социальных сетях публикации создали у него впечатление, что попасть в Сеуту будет не так сложно.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер назвал миграционный кризис в испанской Сеуте испытанием для устойчивости Европейского союза. Он также отметил, что блок его успешно прошел.

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