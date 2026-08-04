Марокканец раскрыл причину решения попасть в Сеуту вплавь

Марокканец Ахмед попытался вплавь попасть в Сеуту из-за публикаций в социальных сетях

Публикации в социальных сетях подтолкнули многих молодых марокканцев попытаться вплавь попасть в испанскую Сеуту. Об этом РИА Новости рассказал 23-летний мигрант Ахмед.

«За последние недели я стал видеть все больше и больше постов про то, что в Испании появился новый закон и теперь она будет принимать всех мигрантов, которые доберутся до страны вплавь», — сказал он.

По его словам, отсутствие работы и перспектив в Марокко заставили его задуматься о переезде, а увиденные в социальных сетях публикации создали у него впечатление, что попасть в Сеуту будет не так сложно.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер назвал миграционный кризис в испанской Сеуте испытанием для устойчивости Европейского союза. Он также отметил, что блок его успешно прошел.