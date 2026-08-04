Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:11, 4 августа 2026Россия

Путин присвоил пяти россиянкам звание «Мать-героиня»

Путин подписал указ о присвоении пяти россиянкам звания «Мать-героиня»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Julia Zavalishina / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении пяти россиянкам звания «Мать-героиня». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание было присвоено Елене Клименко из Московской области, Усовой Ольге из Челябинской области, Худи Нетью из Ямало-ненецкого автономного округа, Целых Светлане из Курской области, а также Шитовой Александре из Свердловской области.

Помимо того, глава государства присудил нескольким семьям из Москвы, Новосибирской, Нижегородской и Архангельской областей орден «Родительская слава».

Ранее Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для вдов участников специальной военной операции на Украине. Право на процедуру получат вдовы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом
    Раскрыта стоимость свадебного наряда Олеси Иванченко
    Лидера «Ляписа Трубецкого» осудили на четыре года
    Россиянам назвали лучшую погоду для опасных вредителей
    Экс-премьер Израиля обрушился с критикой на действующие власти
    Богатая женщина профинансировала сериал и зацеловала исполнителя главной роли
    В Москве заметили пылесосящего дорогу мужчину
    Дуров извлек два урока после удаления Telegram из App Store
    Оценены убытки от турнира UFC в Белом доме
    Путин присвоил пяти россиянкам звание «Мать-героиня»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok