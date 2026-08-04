Путин присвоил пяти россиянкам звание «Мать-героиня»

Путин подписал указ о присвоении пяти россиянкам звания «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении пяти россиянкам звания «Мать-героиня». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание было присвоено Елене Клименко из Московской области, Усовой Ольге из Челябинской области, Худи Нетью из Ямало-ненецкого автономного округа, Целых Светлане из Курской области, а также Шитовой Александре из Свердловской области.

Помимо того, глава государства присудил нескольким семьям из Москвы, Новосибирской, Нижегородской и Архангельской областей орден «Родительская слава».

Ранее Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для вдов участников специальной военной операции на Украине. Право на процедуру получат вдовы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак.