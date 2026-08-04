Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для вдов участников СВО

Путин подписал закон о бесплатном проведении ЭКО для вдов участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для вдов участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Право на процедуру получат вдовы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение пяти лет с момента смерти супруга.

Обязательное условие для этого — наличие нотариально удостоверенного согласия военнослужащего, данного им при жизни на использование его биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах пятилетнего срока.

В этом случае отцовство будет удостоверяться записью о заключении брака, нотариально удостоверенным согласием супруга быть записанным отцом ребенка и документом, выданным медицинской организацией, подтверждающим использование в этом случае биологического материала военнослужащего.

В документе также уточняется, что выбор имени и фамилии ребенка будет опираться на согласие военного, данное при жизни.

Принятый закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре вдове участника СВО пришлось в суде отстаивать право на рождение ребенка от не вернувшегося с фронта мужа посредством процедуры ЭКО. Когда россиянка обратилась в клинику для переноса эмбриона, ей отказали из-за отсутствия отдельного согласия мужа, которое он не успел подписать.