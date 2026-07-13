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11:50, 13 июля 2026Россия

Вдове участника СВО пришлось в суде отстаивать право на рождение ребенка

В Краснодаре вдове участника СВО пришлось в суде отстаивать право на ЭКО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: AMilkin / Shutterstock / Fotodom

В Краснодаре вдове участника специальной военной операции (СВО) на Украине пришлось в суде отстаивать право на рождение ребенка от не вернувшегося с фронта мужа посредством процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

Пара долго мечтала о ребенке, поэтому начала лечение в клинике КубГМУ. По данным ведомства, в январе 2024 года военнослужащий сдал биоматериал, разрешил жене единолично распоряжаться эмбрионами и оформил доверенность на проведение всех необходимых процедур. Однако завершить лечение вместе супруги не успели: в декабре мужчины не стало при выполнении боевой задачи в Херсонской области.

Когда россиянка обратилась в клинику для переноса эмбриона, ей отказали из-за отсутствия отдельного согласия мужа, которое он не успел подписать. Дело дошло до суда, где уже во время разбирательства представители клиники заявили, что готовы оказать женщине необходимую медицинскую помощь. Теперь она сможет завершить процедуру ЭКО.

В мае 2026 года Госдума в первом чтении одобрила бесплатное ЭКО для жен и вдов участников СВО. Для оказания услуги россиянкам придется соблюсти ряд условий, среди которых — отсутствие повторного брака. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2026 года.

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