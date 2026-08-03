Россияне резко стали покупать больше машин

Аналитик Целиков: Продажи новых легковых машин за неделю выросли более чем на 13 %

Последняя неделя июля принесла российскому авторынку заметное оживление. В период с 27 июля по 2 августа покупатели приобрели почти 28,8 тысячи новых легковых автомобилей, что на 13,6 процента превышает показатель предыдущей недели. Такие данные привел в Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Результат 31-й недели года оказался на 1,6 процента ниже, чем на аналогичной неделе годом ранее. Эксперт напомнил, что во второй половине прошлого года продажи уверенно росли.

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) также зафиксировал подъем. За неделю было реализовано 1369 таких машин, что на 22 процента больше, чем неделей раньше. При этом отставание от прошлогоднего уровня 31-й недели составило 14 процентов.

Рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны прибавил меньше: рост на 4,9 процента за неделю, всего 949 поставленных на учет машин. Динамика к аналогичному периоду прошлого года в этом сегменте также отрицательная — на 3 процента.

Ранее стала известна самая продаваемая полноприводная машина в России. Аналитики зафиксировали на автомобильном рынке максимальную за всю историю наблюдений долю новых легковых автомобилей с полным приводом — 42,8 процента. По итогам первого полугодия 2026 года место лидера занял отечественный внедорожник Lada Niva Travel. На второй позиции оказалась еще одна модель «АвтоВАЗа» — Lada Niva Legend. Тройку замкнул кроссовер Haval Jolion.