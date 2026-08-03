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12:45, 3 августа 2026Спорт

Российский хоккеист НХЛ оценил уровень организации ЧМ-2026 по футболу в США

Российский хоккеист НХЛ Романов заявил, что ЧМ-2026 по футболу не вызвал ажиотажа в США
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов оценил уровень организации ЧМ-2026 по футболу в США. Его слова приводят «Известия».

Романов отметил, что не почувствовал ажиотажа в Нью-Йорке перед турниром. «Не особо заметил. Может, потому, что я не фанат футбола. Хотя знал, что матчи будут проходить в двух часах от моего дома в Лонг-Айленде», — заявил хоккеист.

По словам Романова, он не смотрел все игры даже по телевизору, не говоря уже о посещении матчей. Защитник также упомянул, что слышал о проблемах с организацией турнира.

Также 26-летний защитник объяснил отсутствие интереса к чемпионату мира тем, что США — нефутбольная страна с приоритетом других видов спорта. ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Победителем турнира стала сборная Испании.

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