Российский хоккеист НХЛ оценил уровень организации ЧМ-2026 по футболу в США

Российский хоккеист НХЛ Романов заявил, что ЧМ-2026 по футболу не вызвал ажиотажа в США

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов оценил уровень организации ЧМ-2026 по футболу в США. Его слова приводят «Известия».

Романов отметил, что не почувствовал ажиотажа в Нью-Йорке перед турниром. «Не особо заметил. Может, потому, что я не фанат футбола. Хотя знал, что матчи будут проходить в двух часах от моего дома в Лонг-Айленде», — заявил хоккеист.

По словам Романова, он не смотрел все игры даже по телевизору, не говоря уже о посещении матчей. Защитник также упомянул, что слышал о проблемах с организацией турнира.

Также 26-летний защитник объяснил отсутствие интереса к чемпионату мира тем, что США — нефутбольная страна с приоритетом других видов спорта. ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Победителем турнира стала сборная Испании.