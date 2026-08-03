На Байкале произошло землетрясение

У поселка Танхой на Байкале зафиксировали землетрясение интенсивностью 4,7 балла

В районе озера Байкал произошло землетрясение. Об этом уведомляет Главное управление МЧС по Иркутской области.

Подземные толчки зафиксировали в шести километрах от бурятского поселка Танхой в десять часов утра по местному времени (пять утра по Москве). Интенсивность в эпицентре колебаний достигла отметки 4,7 по 12-балльной шкале. Также толчки силой 3 балла почувствовали в поселке Никола и селе Баклаши, 2 баллов они достигли в СНТ Авиатор и Изумруд. При этом в Иркутске сейсмографы зарегистрировали показатель в 2 балла. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Все объекты инфраструктуры, как отмечается, продолжают работать в штатном режиме.

О землетрясении в акватории Байкала сообщалось в конце мая. По своей магнитуде оно не превысило 3,6, а ближе всего к эпицентру сейсмотолчков располагался приангарский поселок Малое Голоустное.

В конце июля землетрясение случилось в Хабаровском крае. Его магнитуда составила 4,8, а эпицентр находился в 76 километрах к северо-западу от села Богородское.