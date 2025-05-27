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12:34, 27 мая 2025Экономика

На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,6
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В акватории озера Байкал произошло слабое землетрясение. Магнитуда составила 3,6. Об этом говорится на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксировали в 8:55 по местному времени (3:55 мск), энергетический класс составил 10,6. Эпицентр пролегал в южной части Байкала. Ближе всего к месту событий находится поселок Малое Голоустное Иркутской области.

До этого землетрясение на Байкале произошло 28 января. Слабые подземные точки затронули несколько населенных пунктов, в том числе Иркутск и Улан-Удэ.

Ранее мощное землетрясение зафиксировали на японском острове Хоккайдо. Магнитуда составила 5,3.

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