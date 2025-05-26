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16:19, 26 мая 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в Японии

На японском острове Хоккайдо зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Kyodo / Reuters

Мощное землетрясение произошло на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление.

Подземные толчки зафиксировали днем в понедельник, 26 мая, в 17:47 по местному времени (11:47 мск). Их магнитуда достигала 5,3 — это считают сильным землетрясением.

Эпицентр стихии находился в районе Токати на юге Хоккайдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях на острове не поступала. Угрозу цунами в стране не объявляли.

Днем ранее мощное землетрясение произошло в Республике Алтай. Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска, их магнитуда достигала 5,4. В результате происшествия никто не пострадал.

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