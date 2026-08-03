Вероятность применения ядерного оружия Россией оценили

Президент РСМД Тренин: Россия применит ядерное оружие не только в ответ на удары по ней

Россия применит ядерное оружие не только в ответ на удары по ее территории. Об этом «Ленте.ру» заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

«Наши противники считают, что Россия применит ядерное оружие только в ответ на ядерный удар по своей территории. Это опасное заблуждение», — подчеркнул эксперт.

Тренин также напомнил условия применения ядерного оружия Россией, прописанные в ядерной доктрине. Это, прежде всего, массированные воздушно-космические удары или агрессия против РФ или Белоруссии. Последняя может осуществляться как неядерным государством (например, Украиной), так и ядерными (США, Великобритания и Франция).

Ранее Дмитрий Тренин оценил вероятность применения Францией ядерного оружия для защиты Польши. По его словам, французское ядерное оружие служит в основном для повышения политического престижа Парижа.