Вероятность применения Францией ядерного оружия для защиты Польши оценили

Тренин: Франция не применит свое ядерное оружие для защиты Восточной Европы

Французское ядерное оружие требуется Парижу для собственной защиты, его не станут использовать для обороны союзников из Восточной Европы. Такое мнение в разговоре с информационной службой «Вести» выразил директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин.

По его словам, Париж не будет проливать кровь для защиты своих союзников.

«Французское ядерное оружие служит для защиты Франции, ну и, честно говоря, в основном для повышения политического престижа Парижа. Франция, конечно, не будет рисковать существованием Парижа ради Гданьска, Варшавы или Вильнюса, ради какого-то другого восточноевропейского города», — высказался Тренин.

Ранее стало известно, что Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС) над Балтикой с участием истребителей Rafale «с ядерными боеголовками» для отработки ударов по целям в России.