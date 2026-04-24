22:40, 24 апреля 2026Мир

Вероятность применения Францией ядерного оружия для защиты Польши оценили

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Французское ядерное оружие требуется Парижу для собственной защиты, его не станут использовать для обороны союзников из Восточной Европы. Такое мнение в разговоре с информационной службой «Вести» выразил директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин.

По его словам, Париж не будет проливать кровь для защиты своих союзников.

«Французское ядерное оружие служит для защиты Франции, ну и, честно говоря, в основном для повышения политического престижа Парижа. Франция, конечно, не будет рисковать существованием Парижа ради Гданьска, Варшавы или Вильнюса, ради какого-то другого восточноевропейского города», — высказался Тренин.

Ранее стало известно, что Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС) над Балтикой с участием истребителей Rafale «с ядерными боеголовками» для отработки ударов по целям в России.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Названа дата переговоров между Ираном и США

    В Германии призвали Мерца договориться с Путиным о поставках нефти

    При столкновении автобуса с фурой в Ленобласти погиб человек

    Раскрыто отношение Трампа к главе ФБР после сообщений о его проблемах с алкоголем

    Вероятность применения Францией ядерного оружия для защиты Польши оценили

    Экс-президент Польши выступил с призывом по России

    Трамп возмутился решением Верховного суда США по пошлинам

    Украинские военкомы вышли на охоту за трактористами

    Подсчитано количество иностранных наемников в ВСУ

    Все новости
