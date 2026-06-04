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Силовые структуры
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12:35, 4 июня 2026Силовые структуры

Россиянин угрожал бригаде скорой помощи плоскогубцами и канцелярским ножом

В Москве задержали мужчину, угрожавшего бригаде скорой помощи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину, угрожавшего бригаде скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу.

По данным ведомства, сотрудники вневедомственной охраны, двигаясь по маршруту патрулирования, получили информацию, что в районе Привокзальной площади рядом с одной из машин скорой помощи нетрезвый мужчина ведет себя агрессивно.

Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали 44-летнего мужчину, который угрожал медикам плоскогубцами и ножом для бумаги. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

В присутствии понятых у задержанного изъяли предметы, которыми он угрожал. Позже свое поведение он объяснил тем, что принял врачей за лиц, представляющих для него угрозу.

Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что порезавший знакомого из-за сына россиянин избежал колонии.

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