Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 1 июня 2026Силовые структуры

Порезавший знакомого из-за сына россиянин избежал колонии

На Урале осудили мужчину, порезавшего знакомого в торговом центре
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Каменско-Уральском Красногорский городской суд приговорил местного жителя к принудительным работам за то, что он порезал своего знакомого в торговом центре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Все произошло 21 ноября 2024 года в торговом центре (ТЦ) «Магнит-Экстра». Тогда фигурант встретил своего знакомого, с сыном которого у него был конфликт. Мужчины решили поговорить, но поссорились. В результате обвиняемый взял нож и начал преследовать оппонента, размахивая ножом на первом этаже здания. В итоге он догнал потерпевшего и не менее четырех раз ударил его. Врачи квалифицировали полученные им раны как легкий вред здоровью.

Фигурант признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему назначено два года и восемь месяцев принудительных работ с удержанием 10 процентов заработанной платы в доход государства. Также он обязан выплатить пострадавшему сто тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Москве десятки мужчин устроили драку под песню «Нас бьют — мы летаем».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина раскрыла существенную помощь Азербайджана

    Продюсер из ЮАР снимет фильм про российский город

    Названо условие для выдачи первого транша кредита Украине от ЕС

    Бывший муж «золотой судьи» поменял тактику в антикоррупционном деле

    В Windows нашли скрытые функции

    Главный поставщик сырья в ЕС столкнулся с риском массовых забастовок нефтяников

    В России назвали две самые сложные задачи СВО на 2026 год

    Москвичам назвали срок прихода потепления

    Россиянам раскрыли базовые принципы подбора экипировки для мотоциклистов

    Жители российского города остались без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok