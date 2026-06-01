Порезавший знакомого из-за сына россиянин избежал колонии

На Урале осудили мужчину, порезавшего знакомого в торговом центре

В Каменско-Уральском Красногорский городской суд приговорил местного жителя к принудительным работам за то, что он порезал своего знакомого в торговом центре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Все произошло 21 ноября 2024 года в торговом центре (ТЦ) «Магнит-Экстра». Тогда фигурант встретил своего знакомого, с сыном которого у него был конфликт. Мужчины решили поговорить, но поссорились. В результате обвиняемый взял нож и начал преследовать оппонента, размахивая ножом на первом этаже здания. В итоге он догнал потерпевшего и не менее четырех раз ударил его. Врачи квалифицировали полученные им раны как легкий вред здоровью.

Фигурант признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему назначено два года и восемь месяцев принудительных работ с удержанием 10 процентов заработанной платы в доход государства. Также он обязан выплатить пострадавшему сто тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

