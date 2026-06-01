Байер Куржанова: Белая бирка с черным текстом на одежде Zara указывает на низкое качество

Байер Гульшат Куржанова раскрыла секретные обозначения на одежде испанского бренда Zara. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Закупщица товаров из различных стран, в том числе США, Италии и Германии, запечатлела бирки на предметах гардероба в магазине указанной марки. Она заявила, что данные ярлыки указывают на качество изделия.

«Белая бирка с черным текстом — низкое качество. Белая бирка с белым текстом — стандартное качество. Черная бирка с белым текстом — хорошее качество. Большая черная квадратная бирка — высшее качество», — объяснила она.

При этом блогерша не пояснила, на чем основана приведенная ею классификация.

