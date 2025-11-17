Ценности
17:47, 17 ноября 2025

Россиянка купила джинсы за 108 тысяч рублей и нашла в них бирку с ценой в 10 раз ниже

Блогерша Онегова купила джинсы Diesel и увидела бирку с ценой в 10 раз ниже
Екатерина Ештокина

Фото: ASphotofamily / Freepik

Блогерша Дарья Онегова купила джинсы Diesel на ресейл-платформе оригинальных брендовых вещей Oskelly и увидела бирку с ценой в 10 раз ниже. Об этом она рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша приобрела вещь на упомянутой платформе за 108 тысяч рублей. При этом в описании к товару продавец указал, что брюки приехали в Россию с фэшн-показа. Однако в кармане джинсов юзерша нашла бирку магазина Familia. «Господа, вот это 9999 [рублей]. Ценник из магазина "Фамилия". Тут так и написано: джинсы "Дизель"», — заявила Онегова.

Как подчеркнула блогерша, в объявлении говорилось, что якобы джинсы относятся к эксклюзивной коллекции, а на самом деле они оказались уцененными. Теперь покупательница намерена заказать экспертизу товара, результатами которой пообещала поделиться позднее.

Известно, что представители Oskelly связались с Онеговой и пообещали усилить контроль качества. При этом деньги ей не вернули, но к самой платформе блогерша претензий не предъявила.

В октябре россиянки купили люксовые вещи на популярной ресейл-платформе и получили подделки. Одна из клиенток сервиса приобрела кулон ювелирного бренда Tiffany и обратила внимание на различия между купленным изделием и оригинальным украшением марки.

