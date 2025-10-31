Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:51, 31 октября 2025Ценности

Россиянки купили люксовые вещи на популярной ресейл-платформе и получили подделки

Россиянки купили люксовые вещи на ресейл-платформе OSKELLY и получили подделки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Россиянки купили люксовые товары на популярной ресейл-платформе OSKELLY и якобы получили подделки. Об этом пишет Mash.

Одна из клиенток сервиса приобрела кулон ювелирного бренда Tiffany и обратила внимание на различия между купленным изделием и оригинальным украшением марки. Пострадавшая написала об этом в комментариях под публикацией продавца, после чего тот сразу удалил аккаунт.

Тогда покупательница обратилась в службу поддержки OSKELLY с требованием вернуть деньги, поскольку вещь оказалась фейковой, на что получила отказ. Сотрудники платформы сослались на то, что клиентка сразу забрала аксессуар, не предъявив претензий. Кроме того, по словам работника поддержки, кулон проходил проверку на оригинальность в самом OSKELLY.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

С аналогичной ситуацией столкнулись и другие девушки, которые купили якобы реплику очков Louis Vuitton и поддельную сумку Jacquemus.

Продавцы тоже жалуются на OSKELLY, заявляя, что предложенные им к продаже оригинальные вещи проверка сервиса признает репликой и отказывается реализовывать и возвращать товары. Отмечается, что получить свои вещи назад можно только после оплаты штрафа в 16 процентов от цены товара.

Так, одна из женщин не заплатила штраф, поэтому ей не вернули ее сумку Saint Laurent стоимостью более 100 тысяч рублей. Другая пользовательница так и не смогла доказать оригинальность своей сумки Dolce&Gabbana в споре с платформой вопреки результатам независимой экспертизы.

Руководство OSKELLY пока никак не комментировало произошедшее.

В апреле российский блогер заказал сумку Balenciaga за 170 тысяч рублей и получил подделку.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

    Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

    В Раде рассказали о стратегии офиса Зеленского перед выборами

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости