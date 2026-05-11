12:36, 11 мая 2026

Иран оценил возможность переговоров с США по ядерному вопросу

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран не исключил возможность проведения переговоров с США по ядерному вопросу в будущем. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, его слова приводит РИА Новости.

Багаи отметил, что на текущем этапе внимание Ирана сконцентрировано на прекращении боевых действий, вопросы, связанные с обогащением урана, будут рассматриваться, «когда придет время».

Ранее Иран озвучил свои требования к США. Среди них — разморозка активов, обеспечение безопасности судов в Ормузском проливе, прекращение пиратства против иранских судов. До этого президент США Дональд Трамп прокомментировал мирный план, предложенный Ираном. Он назвал предложение Тегерана неприемлемым.

