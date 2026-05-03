Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

21:37, 3 мая 2026

Трамп отверг новое предложение Ирана по урегулированию, назвав его неприемлемым
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отверг новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Об этом он высказался в интервью израильскому телеканалу Kan.

Американский лидер заявил, что изучил предложение Тегерана и считает его неприемлемым.

Ранее журналисты Al Jazeera обнародовали трехэтапный план Ирана по завершению войны с США. Согласно предложению, в первую очередь страны в течение 30 дней должны перевести действующее перемирие в постоянный мир, а затем обсудить детали ядерной сделки. Для последнего этапа Иран призвал вступить в стратегический диалог с арабскими соседями и создать систему безопасности, которая охватывала бы весь Ближний Восток.

