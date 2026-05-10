21:54, 10 мая 2026

Финский политик жестко осадил Мерца после слов о Фицо

Марина Совина
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Финский политик Армандо Мема жестко осадил канцлера Германии Фридриха Мерца. Ранее последний пообещал разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицо, который выбрал День Победы в России вместо Дня Европы, говорится в соцсети X.

Мерц рассказал журналистам, что Фицо ждет разговор о его визите в российскую столицу на День Победы. В МИД РФ ответили канцлеру, что никакого бы Дня Европы без СССР не было бы.

«Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц — не один из них», — отметил Мема.

По его словам, «сегодня быть европейцем — это договариваться о дипломатическом решении с Москвой по Украине».

Ранее Роберт Фицо заявил, что собирает срочное совещание с руководством компании Transpetrol, которая является оператором нефтепровода «Дружба» на территории республики. Он не уточнил, какая информация, полученная в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве 9 мая, стала поводом для экстренного обсуждения.

Также Роберт Фицо заявил, что готов к значительному интересу по поводу своей поездки в Москву на 9 мая со стороны глав стран Евросоюза.

