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02:29, 3 июня 2026Мир

В Британии раскрыли критическую уязвимость Украины на фоне ударов России

Guardian: Нехватка Patriot стала для Украины критической уязвимостью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Нехватка ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot стала критической уязвимостью для Украины. Об этом на фоне недавних ударов России пишет британская газета The Guardian.

Утверждается, что война США и Израиля с Ираном спровоцировала глобальный дефицит этих систем, доступ к которым уже давно стал источником спором между Киевом и администрацией американского президента Дональда Трампа. Издание подчеркивает, что при Трампе помощь Украине от США «в лучшем случае была половинчатой, а в худшем — граничащей с враждебностью».

«Россия использует критическую нехватку зенитных ракет-перехватчиков, наращивая авиаудары по Украине, на фоне предупреждений о том, что дефицит систем Patriot создает "окно уязвимости" для стран, которые от них зависят. По всей видимости, это уже повлияло на российскую тактику в войне на Украине», — указано в статье.

В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный удар по территории Украины. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

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