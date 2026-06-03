В Британии раскрыли критическую уязвимость Украины на фоне ударов России

Guardian: Нехватка Patriot стала для Украины критической уязвимостью

Нехватка ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot стала критической уязвимостью для Украины. Об этом на фоне недавних ударов России пишет британская газета The Guardian.

Утверждается, что война США и Израиля с Ираном спровоцировала глобальный дефицит этих систем, доступ к которым уже давно стал источником спором между Киевом и администрацией американского президента Дональда Трампа. Издание подчеркивает, что при Трампе помощь Украине от США «в лучшем случае была половинчатой, а в худшем — граничащей с враждебностью».

«Россия использует критическую нехватку зенитных ракет-перехватчиков, наращивая авиаудары по Украине, на фоне предупреждений о том, что дефицит систем Patriot создает "окно уязвимости" для стран, которые от них зависят. По всей видимости, это уже повлияло на российскую тактику в войне на Украине», — указано в статье.

В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный удар по территории Украины. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.