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02:14, 3 июня 2026Мир

Италию уличили в попытках тормозить вступление Украины в ЕС

La Repubblica: Италия начала тормозить попытки Украины вступить в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Christian Spicker / Glooballookpress.com

Италия внезапно изменила свое отношение к вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает La Repubblica.

Как отмечает газета, Рим начал тормозить попытки Украины ускорить процесс присоединения к союзу, хотя на протяжении последних четырех лет поддерживал ее вступление.

«Несколько строк в заявлении Лиги поставили под сомнение все, вызвав своего рода отчуждение среди политических сил. А вчера, что гораздо тревожнее, министр [обороны Гидо] Крозето фактически исключил возможность членства [Украина], назвав этот вопрос "слишком сложным"», — говорится в статье.

По мнению издания, это связано с тем, что в Италии и в других европейских странах начинают понимать, что Киев не готов к вступлению в альянс, пока не решит внутренние проблемы.

Ранее сообщалось, что в правительстве Италии разгорелся серьезный скандал, причиной которого стал вопрос вступления Украины в ЕС. Партия вице-премьера страны Маттео Сальвини обеспокоена тем, что «Киев в ЕС будет представлять экономический ущерб огромных масштабов».

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