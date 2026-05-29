В правительстве страны ЕС разгорелся серьезный скандал из-за Украины

IFQ: Вопрос вступления Украины в ЕС разделяет итальянское правительство и Европу

В правительстве Италии разгорелся серьезный скандал, причиной которого стал вопрос вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

В материале отмечается, что партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини категорически против любой возможности вступление Украины в ЕС.

«Киев в ЕС будет представлять экономический ущерб огромных масштабов», — уверена партия.

В свою очередь заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии, а также секретарь партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни не против присоединения Украины к ЕС, но с оговоркой.

«Мы выступаем за начало пути, который ведет Украину в Европейский Союз, но мы не должны забывать, что есть другие страны-кандидаты, мы не должны забывать о Балканах. Для нас приоритет – Балканы», — заявил Таяни.

Таяни также подчеркнул, что Украина для того, чтобы стать частью Евросоюза, должна бороться с коррупцией и соблюдать ряд правил.

Ранее же новая инициатива по ускоренной интеграции Украины в ЕС, озвученная немецким канцлером Фридрихом Мерцем, расколола единство европейского сообщества.

