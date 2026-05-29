Тревел-блогерша описала жизнь на заповедном острове в России фразой «70 человек и волки»

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала на заповедном острове Кижи в Карелии и описала его фразой «70 человек и волки». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Деревни на Кижах настоящие и древние. А вот конкретные избы, стоящие в них, — это большой ковчег деревянной архитектуры Русского Севера, собранный по кусочкам, чтобы не сгинуть окончательно», — рассказала путешественница.

Эти избы не музейные экспонаты, в них живут люди, пояснила россиянка. В домах нет пластиковых окон и сайдинга, но на некоторых установлены спутниковые тарелки. По словам Лисейкиной, зимой на острове остается чуть более 70 человек. Это местные жители и сотрудники музея: рабочие, мотористы, трактористы, электрики и смотрители. Летом же население вырастает до 200 человек.

Россиянка добавила, что часть людей следит за состоянием памятников — церквей, часовен, амбаров и мельниц. Другие в туристический сезон ходят в исторических костюмах, шьют, ткут, вяжут, вырезают из дерева, сеют лен старинным способом и жнут его вручную. Есть и те, кто чинит технику, возит грузы и следит за порядком.

Продукты на Кижи привозят с материка несколько раз в месяц. В деревне Ямка есть небольшой магазин с базовым ассортиментом. Сам остров, по словам Лисейкиной, довольно компактный — местные жители передвигаются на велосипедах, изредка проезжает машина охраны.

Туристы обычно приезжают на Кижи на несколько часов и первым делом идут к Преображенской церкви. «После ухода последних судов остаются только местные, тишина и огромное Онежское озеро вокруг. Никакого городского шума, машин, потока людей. Ни кинотеатров, кафе, ресторанов и баров. Только ветер и несколько освещенных окон», — заключила автор.

Ранее Карелия вошла в рейтинг новых фаворитов россиян в путешествиях по стране. Они едут в регион ради водопада Кивач, Ладожских шхер и острова Кижи, известного древними деревянными постройками.

