14:37, 26 февраля 2026Путешествия

Названы новые фавориты россиян в путешествиях по стране

«Купибилет»: Дагестан стал новым фаворитом для путешествий россиян по стране
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Названы новые фавориты россиян в путешествиях по стране — ими стали Дагестан, Алтай, Карелия и озеро Байкал. Это следует из данных сервиса бронирований «Купибилет», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В компании рассказали, что в 2026 году 26 процентов соотечественников планируют поездки внутри России. Уточняется, что для них это не разовая поездка, а регулярный формат отдыха.

Одна из главных тенденций последних лет — расширение географии путешествий и интерес к природным ландшафтам, знакомству с локальной культурой и получение уникального опыта. Для подобных форматов россияне чаще стали выбирать Дагестан — в 2026 году спрос на направление вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

По имеющимся данным, возросло число бронирований поездок на Алтай, куда едут за Телецким озером, горными долинами и Чуйский трактом, который называют одной из самых живописных автомобильных дорог страны. Также туристы устремились в Карелию ради водопада Кивач, Ладожских шхер и острова Кижи, известного древними деревянными постройками. Также спрос растет на поездки на озеро Байкал, где приезжающие стали выбирать не только традиционные маршруты с островом Ольхон. По всем перечисленным направлениям наблюдается рост числа бронирований на 15-20 процентов.

Ранее четыре региона России назвали самыми выгодными для отдыха парой в феврале. Лидером рейтинга стала Вологодская область.

